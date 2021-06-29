Легкоатлет Моргунов продолжает надеяться на получение нейтрального статуса

Чемпион России в прыжках с шестом Тимур Моргунов, не попавший в состав российской команды на Олимпиаду в Токио из-за отсутствия нейтрального статуса, сохраняет надежду на его получение.

«Что касается нейтрального статуса, то я до сих пор сохраняю надежду, потому что нет оснований мне его не давать, — сказал Моргунов ТАСС. — Было подано 200 заявок, рассмотрели, насколько я знаю, около 130, поэтому надежда есть, шансы высокие. Как получу, буду ездить по соревнованиям, набираться опыта и прыгать».

29 июня Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обнародовала список из 10 спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. В этом списке не оказалось лидера мужской сборной России по прыжкам с шестом Моргунова.

По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио могут выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.