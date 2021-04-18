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Легкоатлет Мизинов подал заявку на получение нейтрального статуса

11:40

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км Василий Мизинов намерен получить нейтральный статус, необходимый для участия в международных стартах, включая Олимпиаду в Токио.

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). Стоимость оформления (старше 20 лет) — 250 долларов, спортсменам до 20 лет — 100 долларов.

«Я отправил заявку на получение нейтрального статуса. Планирую начать международный сезон 16 мая на командном чемпионате Европы по ходьбе в чешских Подебрадах», — цитирует Мизинова ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11180241

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