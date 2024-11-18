Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Допинг

Сегодня, 11:04

Легкоатлет Лобыня подал в суд на РУСАДА

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Толкатель ядра Александр Лобыня, завершивший спортивную карьеру 10 лет назад, подал в суд на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В октябре 2023 года Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА принял решение о наказании за нарушение антидопинговых правил. Лобыня попытался обжаловать четырехлетнюю дисквалификацию в Национальном центре спортивного арбитража, но после рассмотрения дела арбитры оставили в силе решение ДАК.

«Я считаю, что у РУСАДА не было законных оснований для моей дисквалификации, поэтому решил пойти в суд. Меня дисквалифицировали только на основании данных базы LIMS (базы данных московской антидопинговой лаборатории). За время своей карьеры в спорте я множество раз сдавал допинг-пробы, и все они были чистыми.

Да, я закончил спортивную карьеру 10 лет назад и не собираюсь возвращаться. Хочу получить только моральное удовлетворение, но понимаю других бывших спортсменов, которые оказались в такой же ситуации, но отказались бороться за свое честное имя, не желая тратить большие деньги на оплату услуг юристов», — приводит слова Лобыни ТАСС.

Сейчас 40-летний Лобыня занимается бизнесом в родном Новосибирске. В 2010 году он получил бронзовую медаль на летнем чемпионате России. Через год на Универсиаде в Китае он занял четвертое место.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
РУСАДА
Читайте также
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Прощание с экс-солистом «На-На» Левкиным пройдет 19 ноября
Роман Ротенберг: биография главного тренера СКА
ФСБ задержала готовившего теракты в трех регионах России украинского агента
На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
Популярное видео
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бегун Скулин мечтает выступить на Олимпийских играх в качестве бобслеиста

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости