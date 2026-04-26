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26 апреля, 13:15

Неделин выиграл Дюссельдорфский марафон с рекордом России

Анастасия Пилипенко
Дмитрий Неделин.
Фото соцсети

Легкоатлет Дмитрий Неделин стал победителем Дюссельдорфского марафона и обновил рекорд России. Бегун пробежал дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 8 минут 54 секунды.

Предыдущий рекорд России в марафоне держался с 2007 года. Алексей Соколов показал результат 2 часа 9 минут 7 секунд в Дублине.

Мировой рекорд в марафонском беге до 26 апреля принадлежит кенийцу Келвину Киптуму — 2:00.35. Такое время бегун показал на Чикагском марафоне в октябре 2023 года.

26 апреля в Лондоне кенийский марафонец Себастьян Саве первым в истории выбежал из 2 часов.

Дмитрий Неделин.Неделин установил новый рекорд страны в марафоне. Никитин, возможно, улучшит его уже 3 мая

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Дмитрий Неделин
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