Легкоатлет Бурдин заявил, что в Техасе поддерживают Трампа и не любят Байдена

Российский легкоатлет Марк Бурдин, который последние два года учился в одном из университетов Техаса, признался, что больше симпатизирует республиканцам, чем демократам.

«Техас, где я учился последние два года, считается республиканским штатом, там преобладают сторонники Трампа, хотя столица штата, Остин, — на стороне демократов. Но глубинка, где живут обычные фермеры, поддерживает поголовно Трампа и сильно осуждает действия предыдущего руководства США во главе с Байденом. Сейчас перееду в демократический Лос-Анджелес, посмотрим, что будет. Если меня спросите, то мне лично симпатизируют республиканцы», — цитирует Бурдина ТАСС.

Спортсмен также отметил, что старается не спорить с людьми на тему политики, следуя совету своей мамы. По словам Бурдина, после переезда в США он понял, что является большим патриотом России.

С осени россиянин приступит к обучению в одном из университетов Лос-Анджелеса по программе подготовки бизнесменов.