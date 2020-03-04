Легкоатлет Белоконь дисквалифицирован на два года

Всероccийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала бегуна на выносливость Андрея Белоконя на два года за нарушение антидопинговых правил. Он признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (п.2.1. «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»), сообщает официальный сайт ВФЛА.

Спортсмен дисквалифицирован на по 30 июля 2020 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные на Кубке России по легкой атлетики 2018 года.