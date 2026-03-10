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Школьный тренер Мартин опередил на финише кенийца Камау и выиграл Лос-анджелесский марафон

Павел Лопатко

Натан Мартин выиграл 41-й Лос-анджелесский марафон с преимуществом на последнем шаге, став вторым подряд американцем, победившим в мужском забеге в самом плотном финише в истории гонки, сообщает AP.

Мартин из Джексона, штат Мичиган, преодолел дистанцию 42,2 км за 2 часа 11 минут 18 секунд, обогнав на финише кенийца Майкла Камау, который показал такое же время и финишировал вторым. Камау не принимал жидкости во время гонки и упал на финише. Его увезли на носилках.

36-летний Мартин работает тренером по легкой атлетике и кроссу в старшей школе Джексона. Его личный рекорд — 2:10:45, установленный на марафоне Grandma's Marathon в 2023 году, где он также стал рекордсменом как самый быстрый чернокожий марафонец, родившийся в США.

В прошлом году на Лос-анджелесском марафоне Мэтт Рихтман стал первым американцем с 1994 года, выигравшим мужской забег. Он победил с результатом 2:07:56.

Третье место на марафоне-2026 занял кениец Эньев Нигат с результатом 2:14:23.

В женском забеге победила кенийка Приска Чероно с результатом 2:25:20. 45-летняя мать троих детей живет в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Она была десятой в беге на 5000 м на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Келлин Тейлор из Флагстаффа, штат Аризона, финишировала второй с результатом 2:27:37. Третье место заняла кенийка Антонина Квамбай — 2:28:50.

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легкая атлетика
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