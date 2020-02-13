Латынину отметили наградой от МОК

Прославленная отечественная гимнастка Лариса Латынина, в конце прошлого года отметившая 85-летие, перед заседанием исполкома ОКР получила памятную награду от МОК за вклад в развитие олимпийского движения.

Ее вручили глава ОКР Станислав Поздняков и почетный президент организации Виталий Смирнов. Он вспомнил, как вместе с Латыниной участвовал в подготовке к Олимпиаде-1980.

— Как я жила спортом, так я и продолжаю, — подчеркнула в ответном слове Латынина. — Каждое утро читаю все спортивные новости в своем телефоне. Очень горжусь тем, что в Обнинске открыта школа, которая носит моё имя. Я там часто бываю, смотрю за тренировками и выступлениями ребят. Между прочим, наши мальчики уже попали в сборную России. А тренерский состав школы и директор школы хотят воспитывать не только спортсменов, но и хороших людей, достойных нашей великой Страны. Хочу поблагодарить МОК за этот большой и довольно тяжёлый подарок.

Напомним, что до недавнего времени Латынина была самым титулованным олимпийцем в истории. В ее коллекции 18 медалей Игр, в том числе девять золотых. Также она является девятикратной чемпионкой мира и семикратной — Европы. (Антон Бабошин)