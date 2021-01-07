Ласицкене заявила, что пандемия отразилась на ее подготовке к новому сезону

Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене, занявшая второе место на смешанном турнире по прыжкам в высоту в Екатеринбурге, не расстроена своим результатом.

Женщины имели гандикап перед мужчинами в 0,34 метра. Первое место занял серебряный призер чемпионата мира — 2019 Михаил Акименко, прыгнувший на 2,30 м. Второй стала Ласицкене с результатом 1,92 м (лучшая среди женщин), третьим стал победитель зимнего чемпионата Европы — 2015 Даниил Цыплаков (2,25), четвертое место заняла олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова (1,89).

«Что касается моего сегодняшнего результата, то я не хотела об этом много говорить, потому что это был мой первый старт в сезоне, — цитирует ТАСС Ласицкене. — Я не расстроена, все в порядке. Будем работать дальше, впереди у меня еще много турниров. Все идет своим чередом, главное, подготовиться как следует к летнему сезону».

Спортсменка также отметила, что пандемия коронавируса не могла не отразиться на ее подготовке к олимпийскому сезону.

«Технически прошлый летний сезон был сложный, и это отразилось на подготовке к этой зиме, — добавила Ласицкене. — 2020 год показал, как мы зависим от своего плана, как важно вовремя выполнять все то, что запланировал тренер. А в итоге система сбилась, и это повлияло на результаты.

Но ни в коем случае нельзя уходить в негатив, отчаиваться. Нужно сейчас положить все силы, чтобы продолжать работать. Благо, манежи работают, чтобы мы могли тренироваться, несмотря ни на что.

Что касается возможности моего участия в Олимпиаде в Токио, то это событие пока так далеко. Сейчас все мои мысли о зимнем сезоне, о подготовке. Из зимнего мы перетечем плавно в летний и там уже будем смотреть".