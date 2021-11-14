Ласицкене: «Я за чистый спорт. Из спортпита и аптечных препаратов ничего не применяю»
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своем отношении к препаратам.
«Я за чистый спорт, — приводит слова Ласицкене Geraklion. — Из спортпита и аптечных препаратов ничего не применяю. Уважаю свое здоровье и уважаю соперников. Восстанавливаюсь с помощью сна и натуральных продуктов».
По ее словам, каждому спортсмену необходимо ответственно подходить к применению препаратов.
«Только ты отвечаешь за то, что попадает в твой организм. Вот что нужно знать каждому спортсмену с малых лет», — сказала она.
Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в 2021 году. Россиянка также является трехкратной чемпионкой мира.
Дополнительная информация:
http://geraklion.ru/news2/item/15143-mariya-lasitskene-glavnaya-bitva-dlya-kazhdogo-bitva-s-samim-soboj
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