Ласицкене: «Я за чистый спорт. Из спортпита и аптечных препаратов ничего не применяю»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своем отношении к препаратам.

«Я за чистый спорт, — приводит слова Ласицкене Geraklion. — Из спортпита и аптечных препаратов ничего не применяю. Уважаю свое здоровье и уважаю соперников. Восстанавливаюсь с помощью сна и натуральных продуктов».

По ее словам, каждому спортсмену необходимо ответственно подходить к применению препаратов.

«Только ты отвечаешь за то, что попадает в твой организм. Вот что нужно знать каждому спортсмену с малых лет», — сказала она.

Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в 2021 году. Россиянка также является трехкратной чемпионкой мира.