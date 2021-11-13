Ласицкене выступит на турнире по прыжкам в высоту «Битва полов»
13 ноября, 23:27
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене примет участие в турнире «Битва полов — 2022», который состоится 23 января, информирует ТАСС.
Ласицкене является победительницей последних трех турниров. На соревнованиях в январе 2021 года спортсменка смогла взять высоту 2 метра и набрала 1219 очков.
В 2021 году Ласицкене стала олимпийской чемпионкой. Россиянка также является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении.
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