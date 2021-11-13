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Ласицкене выступит на турнире по прыжкам в высоту «Битва полов»

13 ноября, 23:27
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене примет участие в турнире «Битва полов — 2022», который состоится 23 января, информирует ТАСС.

Ласицкене является победительницей последних трех турниров. На соревнованиях в январе 2021 года спортсменка смогла взять высоту 2 метра и набрала 1219 очков.

В 2021 году Ласицкене стала олимпийской чемпионкой. Россиянка также является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12917205

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Иван Шитик все материалы автора
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