Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вышла в финал чемпионата Европы в помещении. Соревнования проходят в Глазго.

Ласицкене в квалификации преодолела планку 1,93 м. Такой же результата показали украинки Юлия Левченко и Екатерина Табашник, литовка Айрине Пальшите, британка Морган Лэйк и шведка Эрика Кинси.

В финал с результатом 1,89 м вышли словенка Маруша Чернюл, украинка Ирина Геращенко, чешка Микаэла Круба, румынка Даниэла Станчу, белоруска Карина Таранда и немка Имке Омнен.

Финал турнира среди женщин пройдет 3 марта.