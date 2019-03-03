Ласицкене выиграла золото на чемпионате Европы в помещении

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на чемпионате Европы в помещении, который проходит в Глазго. 26-летняя спортсменка показала результат 2,01 метра. Ласицкене также предприняла три попытки покорить высоту в 2,05 метра, однако они оказались неудачными.

Второе место заняла украина Юлия Левченко (1,99). Бронза досталась представительница Литвы Айрине Пальшите (1,97).

Напомним, Ласицкене выступает в нейтральном статусе на международных соревнованиях из-за дисквалификации ВФЛА.

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