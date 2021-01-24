Ласицкене выиграла турнир «Битва полов»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей турнира «Битва полов», который проходил в Москве. В соревнованиях участвовали как мужчины, так и женщины.

Ласицкене победила, прыгнув на 2 метра и набрав 1219 очков. Вторым стал Михаил Акименко — 2,31 метра (1188 очков). На третьем месте Даниил Цыплаков (2,29 метра, 1170 очков).

На турнире использовалась таблица результатов, согласно которой 2,05 у женщин — это 2,40 у мужчин. По этой системе подсчитывается количество очков. Ласицкене выиграла турнир в третий раз подряд.