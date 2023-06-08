Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за тарвмы ахилла.

«Маша прошла первое обследование и сейчас уже приступила к восстановлению, — цитирует ТАСС личного тренера спортсменки Геннадия Габриляна. — Медобследования будут продолжаться. Могу сказать, что она пропустит неопределенное количество стартов, выход в сектор будет зависеть от скорости восстановления».

Ласицкене является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио, прошедших в 2021 году, а также трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей «Бриллиантовой лиги».