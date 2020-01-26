Ласицкене встретилась с министром спорта РФ Матыциным

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене и ее личный тренер Геннадий Габрилян встретились с новым министром спорта РФ Олегом Матыциным по его инициативе, сообщает Instagram комиссии спортсменов ВФЛА.

На встрече в легкоатлетическом манеже ЦСКА, обсуждалась кризисная ситуация, в которой сейчас оказалась ВФЛА и российская легкая атлетика.

Ласицкене напомнила позицию комиссии и те вопросы, которые легкоатлеты поднимали в своих открытых письмах к руководству ВФЛА, Минспорта РФ и ОКР. Министр спорта заверил, что решение проблем в легкой атлетике является для него приоритетной задачей.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в статусе полноправного члена World Athletics. Российские спортсмены вынуждены участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе, получая допуски в индивидуальном порядке.