Ласицкене в форме капитана. Яркий кадр

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в своем официальном Instagram поделилась фотографией в капитанской форме.

— Капитан, официально, — подписала 27-летняя Ласицкене фотографию.

Приказ о присвоении Ласицкене и Шубенкову очередных воинских званий был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу 25 декабря 2019 года. В 2019 году Ласицкене стала спортсменкой года по версии ВФЛА. Прыгунья в высоту выиграла 22 турнира за год, включая чемпионат Европы в помещении, чемпионат мира и финал «Бриллиантовой лиги».

Ласицкене стала первой и единственной в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжке в высоту, а также единственной четырехкратной победительницей общего зачета «Бриллиантовой лиги».