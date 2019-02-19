Ласицкене станет членом нового комитета спортсменов РУСАДА

Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила согласием на предложение руководства РУСАДА войти в состав комитета спортсменов организации.

- Мы давно планировали создать комитет спортсменов, и эту идею поддержали аудиторы ВАДА во время своего последнего визита в Москву, - сказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в интервью ТАСС. - Этот комитет в ближайшее время будет сформирован. Могу сказать, что согласие о своей работе в нем дала наша замечательная легкоатлетка Мария Ласицкене.

Членами комитета спортсменов РУСАДА могут стать действующие или завершившие карьеру атлеты с сильной антидопинговой позицией, которые являются живым примером для остальных. Это люди, которые показали, что спортивные достижения возможны без допинга, это атлеты, которые активно продвигают ценности чистого спорта в своих социальных сетях.

Напомним, Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

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