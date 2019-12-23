Ласицкене стала шестой в рейтинге легкоатлеток года по версии американского журнала

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стал шестой в списке лучших легкоатлеток 2019 года по версии журнала Track and Field.

На первом месте расположилась американка Далайла Мухаммад (400 м c барьерами), второе место у голландки Сифан Хассан (1500 м, 10 000 м), замкнула тройку представительница Бахрейна Сальва Эйд Насер (400 м).

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова заняла 14-е место.

В 2019 году Ласицкене стала чемпионкой мира в Катаре, выиграла чемпионат Европы в помещении в Глазго и «Бриллиантовую лигу».