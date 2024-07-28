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Сегодня, 10:08

Ласицкене сообщила, что не испытывала болевых ощущений на первом турнире после травмы

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не испытывала никаких болезненных ощущений во время выступления на турнире в Москве.

«Сейчас я вообще не вспоминала про то, что была травма, что у меня что-то может болеть, ныть. Не тратила на это энергию и абсолютно полностью отдалась соревнованиям. В плане самочувствия все как всегда, никаких перестраховок не было», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Спортсменка заняла четвертое место на турнире «Путь к Олимпу» в Москве.

31-летняя спортсменка показала результат 1,88 метра. Турнир стал для Ласицкене первым после травмы. Последний раз она выступала в конце февраля.

Источник: ТАСС
Мария Ласицкене (Кучина)
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