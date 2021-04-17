Ласицкене сможет оформить визу в Британию только после получения нейтрального статуса

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассчитывает выступить 23 мая на перенесенном из Марокко в Великобританию этапе «Бриллиантовой лиги». Однако приглашение на этот турнир, необходимое для оформления въездной визы, ей будет отправлено только после получения нейтрального статуса, сообщает ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила в пятницу о переносе первого этапа «Бриллиантовой лиги» из Рабата (Марокко) в британский Гейтсхед. Причиной переноса стала обострившая ситуация с коронавирусом в Марокко. Дата проведения соревнований осталась при этом неизменной — 23 мая.