Ласицкене, Сидорова и Шубенков встретились с руководством World Athletics

Встреча трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой и чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова в штаб-квартире Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Организацию представляли руководители World Athletics, в том числе ее президент Себастьян Коу, сообщает ТАСС.

— Встреча прошла нормально, Коу нам уделил примерно полчаса, — рассказал Шубенков. — Общение было двухсторонним, он представил свое видение ситуации вокруг российской легкой атлетики и как это видит совет. Глава World Athletics сказал, что нужно сделать нашей федерации, чтобы продвинуться вперед.

Коу спрашивал у нас, как мы видим эту ситуацию. Его также интересовало, какое вообще состояние дел в нашей легкой атлетике, как у нас обстоят дела с молодой сменой, тренерами, проведением соревнований.

Нам было важно, что с нами идут на контакт. Сам Коу не обещал нам скорого допуска к международным стартам, потому что решение будет принимать совет. Ничего такого неожиданного мы от него не услышали.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.

В понедельник новый президент ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что федерация отправила письмо в World Athletics, в котором признала свою вину по делу Лысенко.