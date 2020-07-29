Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к комиссии спортсменов World Athletics

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились к представителям комиссии спортсменов World Athletics.

— Вы наверняка знаете, что завтра состоится заседание Совета World Athletics, где будет обсуждаться ситуация с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), — говорится в заявлении спортсменов в Instagram. — Мы уже обращались к вам в январе, и наша просьба о помощи все еще остается актуальной — на сегодняшний день процедура предоставления нейтрального статуса российским спортсменам по-прежнему приостановлена на неопределенный срок.

Мы уже пропустили зимний сезон, и мы просим вашей поддержки.

Мы действующие спортсмены, мы полностью открыты для сотрудничества и честно выполняем свои обязанности. Мы не можем пропустить еще один международный сезон из-за некорректных действий руководства ВФЛА.