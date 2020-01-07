Ласицкене, Шубенков и Сидорова создали в Instagram комиссию атлетов ВФЛА
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и метатель молота Сергей Литвинов создали в Instagram страницу комиссии спортсменов ВФЛА для обратной связи с российскими легкоатлетами. Ранее они написали открытое письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
— Уважаемые российские легкоатлеты, комиссия спортсменов ВФЛА создала эту страницу для того, чтобы постоянно быть с вами на связи, — говорится в сообщении. — Вы можете присылать все свои вопросы, предложения, рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваетесь. Мы будем на них реагировать и решать в рамках возможностей нашей комиссии. На этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые предпримет комиссия для изменения нынешней ситуации в российской легкой атлетике. Давайте станем активными вместе! Сергей Шубенков, Сергей Литвинов, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене.
Уважаемые российские легкоатлеты, комиссия спортсменов ВФЛА создала эту страницу для того, чтобы постоянно быть с вами на связи! Вы можете присылать на электронный адрес russianathletes@gmail.com (он есть и в профиле страницы) все свои вопросы, предложения, рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваетесь. Мы будем на них реагировать и решать, в рамках возможностей нашей комиссии. На этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые предпримет комиссия для изменения нынешней ситуации в российской лёгкой атлетике. Давайте станем активными вместе! Сергей Шубенков @sergey.shubenkov, Сергей Литвинов @hammerlit_sergej, Анжелика Сидорова @aanzh и Мария Ласицкене @lasitskene.maria #легкаяатлетика #trackandfield #россия #russia