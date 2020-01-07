Ласицкене, Шубенков и Сидорова создали в Instagram комиссию атлетов ВФЛА

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и метатель молота Сергей Литвинов создали в Instagram страницу комиссии спортсменов ВФЛА для обратной связи с российскими легкоатлетами. Ранее они написали открытое письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— Уважаемые российские легкоатлеты, комиссия спортсменов ВФЛА создала эту страницу для того, чтобы постоянно быть с вами на связи, — говорится в сообщении. — Вы можете присылать все свои вопросы, предложения, рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваетесь. Мы будем на них реагировать и решать в рамках возможностей нашей комиссии. На этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые предпримет комиссия для изменения нынешней ситуации в российской легкой атлетике. Давайте станем активными вместе! Сергей Шубенков, Сергей Литвинов, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене.