Ласицкене, Шубенков и Сидорова раскритиковали ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова опубликовали у себя в Instagram-аккаунтах открытое письмо в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Спортсмены раскритиковали федерацию.

ВФЛА лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за ситуации с допингом. Спортсмены выразили беспокойство по поводу того, что могут пропустить Олимпийские Игры в Токио, которые состоятся летом 2021 года.

— Последние интервью руководства ВФЛА, появившиеся в СМИ, вызывают у нас крайнюю обеспокоенность, — говорится в письме. — За три недели до дедлайна, который установила World Athletics, создается ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний международный сезон, но и Олимпийские игры в Токио.

Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и четкий план по выходу из кризиса.

Невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведет к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и, соответственно, лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх.

Мы не хотим снова рисковать своими карьерами, поэтому рассчитываем, что ВФЛА найдет выход, и нам не придется обращаться напрямую в вышестоящие инстанции за помощью в решении данного вопроса.

С уважением, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене.