Ласицкене, Шубенков и Сидорова не намерены избираться в обновленную комиссию спортсменов ВФЛА

Комиссия спортсменов ВФЛА, в которую входят ведущие атлеты страны Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, выступила с объяснением касательно выборов в обновленную комиссию спортсменов ВФЛА.

К сожалению, отношение ВФЛА к мнению своих спортсменов осталось на прежнем уровне, несмотря на полную смену руководства, — отмечается в сообщении. — Безусловно, мы поддерживаем борьбу федерации с допингом, которая сейчас ведётся, но будем отстаивать возможность для атлетов самим высказывать свою позицию.

Мы все это недавно уже проходили: ручной президиум, голосующий единогласно; когда очень нужно, то можно вспомнить и про Устав или всё свалить на спортсменов через прессу. Рассказывая, что нынешняя комиссия спортсменов нелегитимна, ВФЛА, видимо, позабыла, как 17 марта в комиссию был прислан официальный документ за подписью Евгения Юрченко с просьбой провести собрание и обозначить наших представителей в международную рабочую группу по восстановлению. То есть, нелегитимная комиссия должна была решить столь важный вопрос? Нелегитимной комиссия спортсменов стала тогда, когда предпочла увидеть своими представителями в международной рабочей группе профессионалов-организаторов, а не членов юношеской сборной, еще не набравших опыта для подобной работы.

Мы выступаем за адекватную процедуру голосования (с критериями допуска кандидатов) на летних чемпионатах и первенствах России, но против на скорую руку принятого безальтернативного и беззубого Положения и вообще против подобных игр в отношении атлетов. Именно поэтому в обновленную комиссию спортсменов ВФЛА на этих выходных мы избираться не будем. Мы уважаем себя, свое имя и дорожим своей репутацией. Так что предпочтем быть «заточенными» на собственное независимое мнение и подготовку к соревнованиям.

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Ласицкене и Шубенков снова бунтуют. Они покинут комиссию спортсменов

