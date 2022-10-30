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Сегодня, 16:50

Ласицкене считает, что календарь ВФЛА лишил спортсменов надежд на зарубежные старты

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) нужно было принять на следующий сезон такой календарь, в котором была бы предусмотрена возможность для отечественных спортсменов выступать на важнейших международных турнирах.

«Чемпионаты России стоят либо в период чемпионата Европы, либо по окончании периода квалификации на летний чемпионат мира. Хотя World Athletics уже пару лет назад сделала специальные окна в календаре для национальных первенств, и все федерации им следуют, кроме нашей.

Спортсменам не нужны варианты календарей А и Б на тот случай, если нас допустят или нет. Нам изначально нужен один адекватный календарь, плюс ощущение того, что за нас борются и остается надежда на то, что мы будем выступать с сильнейшими. Здесь же ничего этого нет», — заявила Ласицкене ТАСС.

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение запретить россиянам выступать в сезоне-2022 на международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/16197877
Мария Ласицкене (Кучина)
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