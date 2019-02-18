Ласицкене решила проблему с визой и выступит на зимнем чемпионате Европы

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене решила проблемы с британской визой и примет участие в чемпионате Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на ее менеджера Ольгу Назарову. Турнир пройдет с 1 по 3 марта в Глазго.

- Мария и ее тренер Геннадий Габрилян получили британские въездные визы и отправятся в Глазго 27 февраля. Сейчас у спортсменки проходит завершающий этап подготовки в московском манеже ЦСКА, - сказала Назарова.

Ласицкене показала лучший результат сезона в мире - 3 февраля на "Русской зиме" она победила с результатом 2,04.