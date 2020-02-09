Ласицкене рассказала, о чем говорила с министром спорта на «Русской зиме»

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене рассказала, что во время турнира «Русская зима» в Москве встретилась с министром спорта РФ Олегом Матыциным и обсудила с ним ситуацию относительно ответа Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в связи с обвинениями в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по делу Данила Лысенко.

ВФЛА должна до 10 февраля дать разъяснения World Athletics по делу Лысенко.

— Дело в том, что завтра 10 февраля, и есть кое-какие сроки, — цитирует «РИА Новости» Ласицкене. — Хочется еще выступить на международной арене, а заседания комиссии еще не было ни одного. По этому поводу есть вопросы, потому что хочется, чтобы все как можно быстрее разрешилось, что если уж взялись, то хочется побыстрее каких-то ответов. Министр сказал, что 10 февраля заканчивается ночью, в полночь, так что время еще есть.

Оптимизм и надежда — главные слова последних четырех лет. Деваться уже некуда, так что надеемся на лучшее.