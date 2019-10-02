Ласицкене рассказала, как у нее происходит общение с президентом ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене в интервью «СЭ» рассказала о резонансных постах в соцсетях и положении дел в легкой атлетике.

— Вас же Юрий Борзаковский (главный тренер сборной. — Прим. «СЭ») и Дмитрий Шляхтин поздравили?

— Конечно. Написали.

— Интересно, как у вас происходит общение с президентом, после всего сказанного в адрес друг друга.

— Это было наше первое общение с тех пор. Он написал: «Поздравляю, умница». И букетики.

— Но ваши позиции по-прежнему сильно расходятся?

— Сильно. Я считаю, что за четыре года, которые он у руля федерации, некоторые вещи можно было сделать лучше. Например:

— не допустить появления «дела Лысенко»

— чтобы внутри у нас стало чисто

— чтобы мы уважали друг друга и доверяли

— чтобы в регионах была легкая атлетика.

— чтобы развивалась школьная легкая атлетика

Вот Сергей Шубенков жаловался на то, что могут закрыть единственный манеж в Барнауле. Сделайте все, чтобы сохранить его! Надо понимать, что время прошло, и мы уже не вернем ни 2013, ни 2016 годы. Но давайте сделаем так, чтобы нашему будущему было хорошо, честно и чисто.

Вот работают же тренеры, которых отстраняли? Я никого ни в чем не упрекаю, но их спортсмены были пойманы. А тренер и спортсмен — это первые люди, которые знают, что принималось. Нам нужно очищаться по-настоящему. Искренно хотеть этого, а не надеяться переждать и что потом что-то будет. Уже не будет! Нужно смотреть по-новому. (Наталья Марьянчик)

«Когда узнала, что Коулмана оправдали — у меня челюсть отвисла». Ласицкене — великая чемпионка и борец с допингом