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Ласицкене рассказала, что хорошо училась и никогда не прогуливала школу

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене поделилась воспоминаниями о своей учебе в школе.

«Я училась в школе хорошо, старалась быть прилежной ученицей, у нас был прекрасный класс, прекрасные учителя. В школу я ходила с удовольствием и сейчас с теплотой вспоминаю те годы. Что касается любимого предмета, то мне кроме физкультуры очень нравилась биология, еще историю очень любила. Но что касается математики, то это не про меня. Хотя нелюбимых предметов не было на самом деле, потому что все учителя стремились привить нам любовь к знаниям», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Также спортсменка рассказала о совмещении учебы с профессиональным спортом.

«После 9-го класса, когда я начала выступать на международных соревнованиях и ездила на тренировочные сборы, мне достаточно часто приходилось пропускать занятия. И учителя с пониманием относились к моему отсутствию, они мне давали задания, которые я всегда сдавала, когда возвращалась домой. Школа меня всегда поддерживала, да и сейчас поддерживает, за что я всем очень благодарна. Я никогда не прогуливала уроки, пропускала их только из-за соревнований или сборов», — добавила собеседница ТАСС.

Ласицкене родилась и выросла в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии, закончив школу в 2010 году.

Источник: ТАСС
Мария Ласицкене (Кучина)
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