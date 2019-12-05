Ласицкене рассказала, что ее устраивает план РУСАДА

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене поддержала проект мер со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, что в среду РУСАДА выпустило документ под названием «Первоочередные антикризисные меры по восстановлению ВФЛА». Организация призвала отстранить Юрия Борзаковского и весь тренерский состав сборной России по легкой атлетике.

— Мне нравится основной посыл плана антикризисных мер РУСАДА, — приводит «РИА Новости» слова Ласицкене. — Происходящее сейчас — абсурд! Из кошмара, в который нас завели Шляхтин и его команда, нас якобы выводят... люди Шляхтина. Не нынешнее руководство легкой атлетики должно определять, кто будет готовиться к Олимпиаде, тренировать и как вообще нам жить дальше. ВФЛА и сборной требуются зачистки. Проблемных вопросов слишком много, начиная от состава сборной, тренерского состава, системы подготовки и до распределения атлетов на сборы, распределения зарплат и экипировки, которая не доходит до многих ребят, но продается тоннами на черном рынке

Все это должно было быть решено нынешними руководителями еще три года назад. А они просто перемешали людей и сделали вид, что всех поменяли и все исправили. И теперь у нас нет ни работоспособной ВФЛА, ни спортсменов, которые могут выступать на международных соревнованиях, ни легкой атлетики как таковой. Правда, я думаю, что все опять все проигнорируют, сошлются на то, что это невыполнимо, и мы пойдем по девятому кругу ада, где отдуваться за всех будут лишь «чистые» спортсмены.