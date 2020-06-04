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Допинг

Ласицкене раскритиковала позицию ВФЛА по взносам для нейтрального статуса

19:59
Мария Ласицкене. Фото AFP
Мария Ласицкене. Фото AFP
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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала позицию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по компенсации затрат атлетов на взнос для получения нейтрального статуса.

Сегодня, 4 июня, на заседании бюро президиума ВФЛА было решено, что российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на международных соревнованиях, федерация компенсирует затраты за оплату взноса.

«Подобные разделения на «достойных» (получение статуса + топ-3) и «недостойных» (отказ в статусе или мимо топ-3) спортсменов — это дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами. Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором «избранных». Еще раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в 5 миллионов долларов возникли «благодаря» федерации», — написала Ласицкене в Instagram.

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