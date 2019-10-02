Ласицкене раскритиковала организаторов ЧМ за неуважительное отношение к марафонцам

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене считает неуважительным отношение организаторов чемпионата мира по легкой атлетике к марафонцам и ходокам, которые вынуждены соревноваться в ночное время при высокой температуре воздуха и повышенной влажности.

Основная часть соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике проходит на стадионе, оборудованном кондиционерами, однако медали в марафоне и спортивной ходьбе разыгрываются за его пределами в экстремальных погодных условиях.

— Я даже не понимаю, что в головах у людей, которые это все придумали, — цитирует ТАСС Ласицкене. — И больше всего поражает, что эти люди при этом сидят на трибунах под кондиционерами и так красиво им аплодируют, и у них там столы накрыты.

В то время как именно спортсмены — первые, о ком надо думать, мы являемся лицами этого спорта. Почему нельзя подумать о нас? Я читала интервью нескольких марафонцев, они рассказывают о том, что отдают полгода жизни на подготовку к этому старту, а в итоге половина сходит с дистанции, зачем тогда это все? Это очень жестоко.