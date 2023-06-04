Ласицкене пропустит День прыжков в высоту в Москве из-за травмы
Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене не выступит на соревнованиях Дня прыжков в высоту в рамках Недели легкой атлетики в Москве из-за травмы, сообщил тренер спортсменки Геннадий Габрилян.
«В связи с травмой Маша проходит обследование и старт 6 июня пропускает», — приводит слова Габриляна РИА Новости.
Неделя легкой атлетики пройдет в Москве 5-10 июня, День прыжков в высоту запланирован на 6 июня. На командном чемпионате России в Сочи 25 мая Ласицкене сообщила, что собирается пройти медобследование по поводу тревожащего ее ахилла.
Ласицкене является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио, прошедших в 2021 году, а также трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей «Бриллиантовой лиги».
Источник: РИА Новости
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