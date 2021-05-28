Ласицкене пропустит ближайшие соревнования из-за травмы бедра

Ольга Назарова, менеджер чемпионки мира и Европы в прыжках в высоту Марии Ласицкене сообщила, что спортсменка пропустит ближайшие старты из-за травмы.

«Мария во время тренировки получила травму задней поверхности бедра и сегодня же прошла медицинское обследование. Из-за этого повреждения спортсменка будет вынуждена пропустить ближайшие старты. Надеемся, что Мария сумеет полностью восстановиться к чемпионату России, который пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах», — приводит ТАСС слова Назаровой.

29 мая Ласицкене планировала принять участие в турнире «Кубок Федерации» в Сочи, 1 июня — на турнире во французском Монтре, 8 июня — в финском Турку, 11 июня — в командном чемпионате России в Брянске.

В летнем сезоне Ласицкене приняла участие в двух стартах. 21 мая она заняла 7-е место на турнире в Дассау (Германия) с результатом 1,80 метра, 23 мая россиянка стала 4-й на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде (Великобритания) с результатом 1,88 метра.