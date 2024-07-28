Ласицкене призналась, что задумывалась о завершении карьеры

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала, что в период восстановления после травмы у нее появлялись мысли о завершении карьеры, однако пока она не планирует уходить из спорта.

«Эти мысли, естественно, есть, их невозможно в себе блокировать. Сейчас мне 30, и я прекрасно понимаю, что головой не хочу на пенсию, чувствую себя хорошо, люблю прыгать. И это сейчас пока самое важное», — приводит РИА Новости слова Ласицкене.

Спортсменка отметила, что рано или поздно день завершения карьеры настанет, но важно подойти к нему осознанно, четко понять и принять это решение.

31-летняя Ласицкене является олимпийской чемпионкой 2020 года, трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019), чемпионкой Европы (2018), а также пятикратной чемпионкой России (2014, 2017, 2018, 2019, 2022).

Российские легкоатлеты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.