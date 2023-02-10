Ласицкене приняла решение досрочно завершить зимний сезон

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене приняла решение не выступать на мартовском чемпионате России в помещении и досрочно завершить зимний сезон.

10 февраля 30-летняя легкоатлетка выиграла турнир «Русская зима» с результатом 1,91 метра. Она трижды пыталась прыгнуть на 1,94 метра, но все попытки оказались безуспешными.

«После сегодняшнего старта у меня осталась определенная недосказанность, — цитирует Ласицкене ТАСС. — Не получилось все сделать, хотя я очень хотела, болельщики поддерживали, да и конкуренция в секторе была. Но победа есть победа, хотя есть причины, которые меня тревожат. Я хочу ими заняться, поэтому пропускаю чемпионат России. До этого старта очень далеко, три недели надо готовиться. Лучше я отдохну, займусь реабилитацией и потом целенаправленно буду готовиться к летнему сезону».

Она отметила, что имеющийся дискомфорт не позволяет ей прыгать на все 100 процентов.

«Имеющийся дискомфорт позволяет мне прыгать, но не на все сто процентов, как я могу. Мы идем на пропуск чемпионата России ради того, чтобы я чувствовала себя на тренировках и в секторе комфортно. Этот дискомфорт, опять же, позволяет прыгать, но в какой-то момент он может повернуть не туда, и нежелательно так спортсмену позволять себе рисковать», — сказала Ласицкене.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении-2023 пройдет с 3 по 5 марта в Москве. Ласицкене является обладательницей лучшего результата сезона в России в помещении — 1,98 м.