Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки июня

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

Среди претендентов также находятся шведская прыгунья с шестом Анжелика Бенгтссон, голландская бегунья Сифан Хассан, немецкая прыгунья в длину Малайка Михамбо и бельгийская многоборка Нафиссату Тиам. Голосование за лучшую легкоатлетку июня завершится 6 июля.

В прошедшем месяце 26-летняя Ласицкене одержала победы на четырех турнирах и установила лучший результат сезона в мире – 2,06 м.