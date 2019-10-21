Ласицкене претендует на титул лучшей европейской легкоатлетки года

Европейская легкоатлетическая организация назвала шорт-лист кандидатов на звание лучшего легкоатлета года в Европе. В него вошла российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Ей противостоят еще претендента: Дина Эшер-Смит (Великобритания, бег на короткие дистанции), Сифан Хассан (Голландия, бег на средние и длинные дистанции) и Малайка Михайбо (Германия, прыжок в длину).

Ласицкене в этому году стала чемпионкой мира в Дохе и чемпионкой Европы в помещении, который проходил в Глазго, а также выиграла Бриллиантовую лигу. Всего на ее счету победы в 21 турнире из 23, а также лучший результат сезона (2,06). В 17 соревнованиях она преодолевала планку в 2 метра.

В расширенный список из 10 легкоатлеток была включена также прыгунья с шестом из России Анжелика Сидорова, но в финальную четверку кандидатов она не попала.

Ранее была оглашена четверка кандидатов на звание лучшего европейского легкоатлета-2019 у мужчин: Павел Файдек (Польша, метание молота), Магнус Кирт (Эстония, метание копья), Даниэль Столь (Швеция, метание диска) и Карстен Вархольм (Норвегия, бег с барьерами).

Победитель будет объявлен на торжественной церемонии, которая пройдет в Таллине 26 октября.