Ласицкене представит комиссию спортсменов ВФЛА на заседании рабочей группы ОКР

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене представит комиссию спортсменов ВФЛА на заседании рабочей группы Олимпийского комитета России, сообщает ТАСС. 14 февраля рабочая группа ОКР проведет заседание по поводу восстановления членства ВФЛА в World Athletics.

— Руководитель нашей комиссии Радион Гатауллин 14 февраля будет не в Москве, — сказала Ласицкене. — Так что мы с ребятами обсудили, и было принято решение, что на пятничном заседании рабочей группы ОКР комиссию спортсменов буду представлять я. Не исключено, что в дальнейшем мы будем ходить туда вдвоем с Радионом Аксановичем. Комиссия спортсменов уже отправила в ОКР свои предложения по повестке первого заседания.

Членство ВФЛА было приостановлено в 2015 году на основании отчета комиссии ВАДА во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике. В ноябре 2019 года независимый антикоррупционный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил семь человек, причастных к делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Среди них был и тогдашний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. После этого World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА.