Ласицкене пока не планирует вакцинироваться от коронавируса

Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене не планирует делать прививку от коронавируса, так как это может негативно повлиять на ее физическую форму.

«Я как спортсмен переживаю, как на мой организм и форму повлияет вакцина. Пока это необязательно, я воздерживаюсь от вакцинации, — цитирует ТАСС Ласицкене. — Жду развития ситуации, так как пока не услышала от антидопинговых организаций, что это все официально разрешено.

Кроме того, вдруг всем сейчас заведут книжки прививок и будет разрешен въезд в любую страну только с прививкой, одобренной по всему миру. В общем, добровольно я пока что не иду. Это мое мнение, потому что я спортсмен и на мою форму может повлиять любой чих, любой укол".