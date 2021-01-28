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Допинг

Ласицкене поддержала Шубенкова, которого подозревают в употреблении допинга

18:22
Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Мария Ласицкене. Фото Instagram
Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Мария Ласицкене. Фото Instagram
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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поддержала российского бегуна Сергея Шубенкова. Ранее в СМИ появилась информация, что в пробе чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

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«Когда увидела новость про Сережу, то просто хотелось сесть и плакать, — написала Ласицкене в сториз Instagram. — Но я хочу поддержать Сергея. Пока не будет официально доказано, что он в чем-то виновен, я отказываюсь верить слухам. Мы через слишком многое прошли, чтобы все закончилось именно так!»

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов заявил, что обвинения его подопечного в употреблении допинга не соответствует действительности, сам Шубенков назвал информацию о фуросемиде клеветой.

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