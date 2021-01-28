Ласицкене поддержала Шубенкова, которого подозревают в употреблении допинга

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поддержала российского бегуна Сергея Шубенкова. Ранее в СМИ появилась информация, что в пробе чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

«Когда увидела новость про Сережу, то просто хотелось сесть и плакать, — написала Ласицкене в сториз Instagram. — Но я хочу поддержать Сергея. Пока не будет официально доказано, что он в чем-то виновен, я отказываюсь верить слухам. Мы через слишком многое прошли, чтобы все закончилось именно так!»

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов заявил, что обвинения его подопечного в употреблении допинга не соответствует действительности, сам Шубенков назвал информацию о фуросемиде клеветой.