Ласицкене поддержала решение Министерства спорта приостановить аккредитацию ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене поддержала решение Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и выразила надежду, что это станет первым шагом на пути к выздоровлению российской легкой атлетики.

Министерство спорта РФ приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу легкоатлета Данила Лысенко.

— Конечно, хотелось бы увидеть столь решительные действия еще в конце ноября, и тогда я сегодня, скорее всего, уже бы выступала на турнире в Карлсруэ, как и было запланировано моим тренером, — цитирует ТАСС Ласицкене. — Но это ни в коем случае не укор новому министру спорта, который за десять дней своей работы сделал то, на что никто не решался почти пять лет. Поддерживаю данное решение министерства спорта и рассчитываю, что это лишь только первый шаг на пути к выздоровлению нашей легкой атлетики. Хочется верить, что и рабочая группа ОКР на сей раз окажется по-настоящему рабочей.