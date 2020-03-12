Ласицкене подаст заявку на нейтральный статус после публикации критериев

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отправит заявку на получение нейтрального статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову. Совет World Athletics в четверг объявил о возобновлении выдачи разрешений россиянам на участие в международных стартах под нейтральным статусом. На крупных турнирах, включая чемпионат Европы и Олимпиаду, смогут участвовать не более 10 атлетов в нейтральном статусе. На однодневные турниры ограничения не распространяются.

— Процесс подачи заявок на получение нейтрального статуса не претерпит особых изменений с прошлым годом, но критерии будут усилены, — сказала Назарова. — Как только World Athletics их опубликует на следующей неделе, Мария безотлагательно займется составлением этой заявки, после чего сразу ее отправит. Никаких дополнительных пояснений мы дожидаться не будем, но если для получения нейтрального статуса потребуются еще какие-то документы, то мы этот вопрос можем решить уже в процессе оформления.

Россияне подают заявки на получение нейтрального статуса с 2017 года в связи с дисквалификации ВФЛА.