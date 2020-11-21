Ласицкене планирует открыть олимпийский сезон 7 января

Геннадий Габрилян, тренер трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал о планах спортсменки на начало 2021 года.

— Мария ранее официально подтвердила, что выступит на турнире «Битва полов», который пройдет 24 января в Москве, — приводит ТАСС слова Габриляна. — Перед ним мы планируем еще два старта. Речь идет о Рождественском турнире в Екатеринбурге, который пройдет 7 января, а также о челябинском Мемориале Лукашевича и Середкина 19 января. У нас есть желание выступить на этих турнирах.

В летней части сезона-2020 Ласицкене выиграла чемпионат России и приняла участие в командном первенстве страны.