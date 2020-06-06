Ласицкене планирует открыть летний международный сезон 14 августа в Монако

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует начать выступления на летних международных стартах с этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако, который должен состояться 14 августа, сообщает ТАСС.

В середине мая Ласицкене подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций заявку на получение нейтрального статуса, которая пока не рассмотрена.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.