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Ласицкене планирует открыть летний международный сезон 14 августа в Монако

12:48
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует начать выступления на летних международных стартах с этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако, который должен состояться 14 августа, сообщает ТАСС.

В середине мая Ласицкене подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций заявку на получение нейтрального статуса, которая пока не рассмотрена.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8665239

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