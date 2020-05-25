Ласицкене ответила на вопрос о возможной смене спортивного гражданства
21:06
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о возможной смене спортивного гражданства.
«Карьера однажды закончится, а жизнь продолжится. Я понимаю всю важность карьеры и самореализации, но мне все равно не хочется ради всего этого менять гражданство. Я российская легкоатлетка, которая имеет право выступать на любых соревнованиях, и я хочу продолжать делать это именно так, а не иначе», — приводит слова Ласицкене GQ.
27-летняя Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе.
Дополнительная информация:
https://www.gq.ru/success/mariya-lasickene?utm_campaign=likeshopme&utm_medium=instagram&utm_source=dash%20hudson&utm_content=www.instagram.com/p/CAnlk4_BuAP/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...