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Ласицкене ответила на вопрос о возможной смене спортивного гражданства

21:06
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о возможной смене спортивного гражданства.

«Карьера однажды закончится, а жизнь продолжится. Я понимаю всю важность карьеры и самореализации, но мне все равно не хочется ради всего этого менять гражданство. Я российская легкоатлетка, которая имеет право выступать на любых соревнованиях, и я хочу продолжать делать это именно так, а не иначе», — приводит слова Ласицкене GQ.

27-летняя Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе.

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/success/mariya-lasickene?utm_campaign=likeshopme&utm_medium=instagram&utm_source=dash%20hudson&utm_content=www.instagram.com/p/CAnlk4_BuAP/

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