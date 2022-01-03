Ласицкене отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса

Ольга Назарова, менеджер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказала, что спортсменка отправила заявку на получение нейтрального статуса. Ранее она также заплатила взнос.

«Сегодня Мария отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса. К заявке были приложены сопроводительные письма от ВФЛА и РУСАДА о поддержке ее заявки. Взнос за оформление нейтрального статуса Ласицкене оплатила еще в декабре», — цитирует Назарову ТАСС.

22 декабря World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. За оформление статуса атлетам старше 20 лет нужно заплатить 250 долларов, спортсменам младше 20 лет — 100 долларов. Заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и РУСАДА, в которых должна содержаться полная информация о спортсмене.