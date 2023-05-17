Ласицкене откроет летний сезон 25 мая на командном чемпионате России в Сочи

Геннадий Габрилян, личный тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказал, что спортсменка начнет выступления в летнем сезоне 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи.

«Маша выступит на командном чемпионате России в Сочи», — приводит ТАСС слова Габриляна.

Командный чемпионат России по легкой атлетике в Сочи будет проходить с 24 по 25 мая. Женщины будут соревноваться в прыжках в высоту во второй день турнира.

30-летняя Ласицкене является победительницей Олимпиады 2020 года, трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.